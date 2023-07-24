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        Haberler Gündem KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı! 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sonuç tarihi

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür sınavı 12.45'te bitti. 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri sınavı da 17.25'de sona erdi. KPSS'ye girenler merak içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen sonuç tarihi...

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        Giriş: 24.07.2023 - 00:29
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        • 1

          KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri sınavı geride kaldı. KPSS'nin geride kalmasıyla kamu personeli adayları merak içerisinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2023 KPSS A Grubu Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          KPSS SINAV TAKVİMİ

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

        • 3

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

          2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

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