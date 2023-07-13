ÖSYM ile KPSS sınavları ne zaman yapılacak?
ÖSYM ile KPSS sınavları için geri sayım başladı. Başvuruları 16 - 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınan KPSS Lisans sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT kapsamında gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar için "KPSS ne zaman, kaç gün kaldı?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023 KPSS Lisans sınav tarihi...
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Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava artık sayılı günlerin kalmasıyla "KPSS ne zaman?" sorusu araması da sıklaştı. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans sınav tarihi ve konuya ilişkin merak edilen güncel bilgiler...
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2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
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2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
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2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.