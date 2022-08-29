Geçtiğimiz günlerde KPSS lisans ve ön lisans başvurularının tamamlanması sonrasında KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2022 KPSS sınav takvimi ile "KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ne zaman?" ve "KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?"sorularının yanıtı...