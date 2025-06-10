Binlerce adayın merakla beklediği 2025 KPSS takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Açıklanan takvimle birlikte, hangi eğitim düzeylerinde sınav yapılacağı da belli oldu. KPSS, bu yıl sadece lisans mezunlarına yönelik olarak uygulanacak. Önlisans ve ortaöğretim mezunları içinse bir sonraki sınav 2026 yılında gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...