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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2025 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri açıklandı!

        KPSS takvimi 2025: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

        KPSS'nin 2025 takvimi yılın başında belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle birlikte, hangi eğitim düzeylerinde sınav yapılacağı da netlik kazandı. Her yıl düzenlenen lisans oturumlarının yanı sıra, yalnızca çift yıllarda uygulanan önlisans ve ortaöğretim sınavlarının bu yıl yapılmayacağı da kesinleşti. Adaylar, açıklanan tarihler doğrultusunda sınav ve başvuru sürecine hazırlıklarını hızlandırdı. İşte KPSS hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 22:31 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:31
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        • 1

          Binlerce adayın merakla beklediği 2025 KPSS takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Açıklanan takvimle birlikte, hangi eğitim düzeylerinde sınav yapılacağı da belli oldu. KPSS, bu yıl sadece lisans mezunlarına yönelik olarak uygulanacak. Önlisans ve ortaöğretim mezunları içinse bir sonraki sınav 2026 yılında gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanması sebebiyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2026 yılının sonbaharında düzenlenmesi bekleniyor.

        • 3

          KPSS TAKVİMİ 2025

          2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.

        • 4

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz'da alınacak. Sınav uygulaması 14 Eylül'de olacak ve sonuçlar da 10 Ekim 2025'de ilan edilecek.

        • 5

          2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.

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