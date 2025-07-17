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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS merkezi atama tercih süreci bugün sona eriyor! KPSS 2025/1 tercih tarihleri ve sonuç bilgisi

        KPSS merkezi atama tercih süreci bugün sona eriyor! KPSS 2025/1 tercih tarihleri ve sonuç bilgisi

        Kamuda memur olmak isteyen adaylar KPSS 2025/1 tercih sürecine odaklandı. Tercih işlemleri 10 Temmuz'da başlamıştı. Bu atama döneminde, 2024 KPSS sonuçlarına göre; ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları içinse KPSSP3 puan türü esas alınacak. Peki KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:44
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        • 1

          Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercih sürecinde bugün sona gelindi. Yerleştirme sonuçları, yalnızca ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Yerleşen adaylara herhangi bir yazılı belge gönderilmeyecek. Kamu kurumları, yerleşen aday bilgilerini ÖSYM’den aldıkları kurum şifreleriyle sistem üzerinden edinebilecek.

        • 2

          KPSS 2025/1 TERCİHLERİ SONA ERİYOR!

          KPSS 2025/1 tercih başvuruları 17 Temmuz 2025 saat 23.59’da sona erecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme değerlendirme süreci başlatılacak. KPSS tercih sonuçlarının ağustos ortasında ya da sonunda açıklanması bekleniyor.

          Bu atama döneminde, 2024 KPSS sonuçlarına göre; ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları içinse KPSSP3 puan türü esas alınacak. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin yayımladığı KPSS 2025/1 Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kadro ve başvuru şartlarına göre yapılacak.

          YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yerleştirme sonuçları, yalnızca ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Yerleşen adaylara herhangi bir yazılı belge gönderilmeyecek. Kamu kurumları, yerleşen aday bilgilerini ÖSYM’den aldıkları kurum şifreleriyle sistem üzerinden edinebilecek. Adaylar, yerleştirildikleri kuruma doğrudan başvurarak atama sürecine ilişkin belgeleri ve işlemleri ilgili kurumlardan öğrenebilecek.

        • 3

          TERCİHLER NASIL YAPILIR?

          Adaylar tercihlerini, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak gerçekleştirecek. Tercih sürecinde adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, başvuru şartlarına ve tercih sıralamasına uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor.

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