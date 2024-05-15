KPSS başvuruları nasıl yapılır? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS başvuruları bugün sona eriyor. Lisans sınavı başvuruları için adaylar ÖSYM AİS ekranına yoğunlaştı. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar KPSS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Peki 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuru detayları
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KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS ne zaman sorusu yanıt bulmuş oldu. Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT oturumları ayrı ayrı gerçekleşecek. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki sene ara ile düzenlenirken lisans oturumları ise her sene düzenleniyor. Peki KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2024 KPSS ne zaman, kaç gün kaldı?
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KPSS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!
KPSS lisans başvurularını henüz tamamlamayan adaylar 15 Mayıs Çarşamba günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.
KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?
2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.
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KPSS 2024 ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024’te açıklanacak.
KPSS DHBT NE ZAMAN?
2024 DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül tarihinde yapılacak. Son olarak DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim’de ilan edilecek.
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KPSS SINAV TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.