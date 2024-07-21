KPSS Alan Bilgisi 2. gün 3. oturum soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih, sınavın ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Puan hesabı yapmak isteyen adaylar, KPSS soru ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Peki, "KPSS Alan Bilgisi 2. gün 3. Oturum soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı mı?" İşte detaylar...