2024 KPSS Alan Bilgisi 2. gün 3. oturum soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 20 - 21 Temmuz tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulandı. 2. gün 3. oturum sınavlarına katılım gösteren memur adayları, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "KPSS Alan Bilgisi 2. gün 3. Oturum soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" İşte KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih...
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KPSS Alan Bilgisi 2. gün 3. oturum soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih, sınavın ardından gündemi meşgul etmeye başladı. Puan hesabı yapmak isteyen adaylar, KPSS soru ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Peki, "KPSS Alan Bilgisi 2. gün 3. Oturum soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı mı?" İşte detaylar...
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KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SORULARI YAYIMLANDI MI?
KPSS Alan Bilgisi 2. gün 3. Oturum soru ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre; KPSS sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanacak.
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