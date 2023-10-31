Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2024 tarihi merak konusu oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenler eğitim seviyelerine göre Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarına katılım sağlayacak. KPSS lisans sınavı Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT, Alan Bilgisi olmak üzere 4 farklı oturumda yapılacak. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS tarihine ilişkin merak edilenler...