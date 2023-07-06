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Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzunda yer alan bilgiler ışığnda tercihlerini gerçekleştirilecekler. İşte, KPSS-2023/1 tercih kılavuzu, tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri ile ilgili detaylar...

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KPSS-2023/1 TERCİH TARİHLERİ Adaylar KPSS-2023/1 tercihlerini 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Temmuz 2023 günü, saat 23.59'da sona erecek. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

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KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1'de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2'de ön lisans mezunlarının, Tablo-3'te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

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Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir. KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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