Korsanlar neden göz bandı takardı? Gerçek sebebini kimse bilmiyor!

"Korsan" dediğimiz zaman birçoğumuzun aklına tek gözü kapalı bir adam geliyor, öyle değil mi? Özellikle bu meşhur figür, Hollywood'un film yapmayı en sevdiği konulardan bir tanesi. Ancak korsanlar hakkında çok yaygın olmasına karşın yanlış bilinen pek çok şey var. Detaylara geçelim.