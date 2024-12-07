Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        35
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        Göztepe
        GÖZ
        24
        ikas Eyüpspor
        EYP
        23
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor - Antalyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor - Antalyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelen Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Konyaspor, 16'da Adil Demirbağ ile öne geçerken, Antalyaspor'a bir puanı getiren gol 90+1'de Sam Larsson'un penaltısıyla geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor puanı 90+1'de kaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

        Konyaspor 16. dakikada Adil Demirbağ'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        Antalyaspor bu gole 90+1'de Sam Larsson'un penaltı golüyle yanıt verdi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

        Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran yeşil-beyazlılar puanını 19 yaparken, 2 maç aradan sonra puan kaybeden Alex'in ekibi Antalyaspor ise puanını 18'e çıkardı.

        STAT: Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

        KONYASPOR:Slowik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk.90+1 Melih Bostan), Aleksic (Dk. 90+1 Adem), Pedriho (Dk. 81 Melih İbrahimoğlu), Yusuf (Dk.71 Prip), Umut (Dk.81 Kramer)

        ANTALYASPOR: Piric, Erdoğan, Veysel, Thalisson, Güray (Dk. 76 Mert), Petrusenko (Dk. 64 Towsend), Kaluzinski (90+1 Milosevic) Soner, Larsson, Van De Streek (Dk. 46 Safuri), Gaich (Dk. 90+1 Abdurrahim)

        GOLLER: Dk. 15 Adil (Konyaspor), Dk. 90+1 Larsson (pen.) (Antalyaspor)

        SARI KARTLAR: Bazoer, Ndao, Oğulcan (Konyaspor), Townsend (Antalyaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Habertürk Anasayfa