Konya'da olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi.

Alaaddin Yılmaz (22), iddiaya göre kuma getirme meselesi nedeniyle eşinin ev terk etmesi üzerine, yanına 2 akrabasını da alarak kayınpederinin evine gitti.

AV TÜFEĞİYLE KAYINBİRADERİNİ VURDU

Alaaddin Yılmaz da yanında getirdiği av tüfeğiyle Ceyhun Bakır'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bakır, Konya Şehir Hastanesine, Alaaddin Yılmaz ise Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Ceyhun Bakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alaaddin Yılmaz’ın durumunun iyi olduğu tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.