Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!

Konya'da olay, geçen yıl 24 Kasım'da meydana geldi. Hüseyin S. (25), iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.'yı (20) arayarak ısrarla görüşmek istedi.

DHA'daki habere göre Hüseyin S., görüşmeyi kabul eden S.A.'yı yanındaki akrabası Bayram T. ile birlikte öğrenci yurdundan aldı.

Bir kafede oturduktan sonra eğlence merkezine giden grup, mekandan çıktı. Dönüş yolunda Hüseyin S., S.A.'yı otomobilde bayıltana kadar dövdü.

EVİNE GÖTÜRÜP SAATLERCE DARP ETTİ

Hüseyin S., Bayram T.'yi bıraktıktan sonra S.A.'yı bu kez kendi evine götürüp, darp etti. Burada saatler süren şiddetin ardından Hüseyin S., S.A.'yı kaldığı yurdun önüne bırakıp kaçtı.