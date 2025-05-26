Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
Konya'da, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 20 yaşındaki S.A.'yı otomobilinde bayıltana kadar dövüp, ardından götürdüğü evinde saatlerce şiddet uygulayan 25 yaşındaki Hüseyin S. ile ona yardım ettiği öne sürülen akrabası Bayram T. için savcı, 17'şer yıl hapis cezası talep etti
Konya'da olay, geçen yıl 24 Kasım'da meydana geldi. Hüseyin S. (25), iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A.'yı (20) arayarak ısrarla görüşmek istedi.
GENÇ KADINI ÖĞRENCİ YURDUNDAN ALDI
DHA'daki habere göre Hüseyin S., görüşmeyi kabul eden S.A.'yı yanındaki akrabası Bayram T. ile birlikte öğrenci yurdundan aldı.
ARAÇTA BAYILTANA KADAR DÖVDÜ
Bir kafede oturduktan sonra eğlence merkezine giden grup, mekandan çıktı. Dönüş yolunda Hüseyin S., S.A.'yı otomobilde bayıltana kadar dövdü.
EVİNE GÖTÜRÜP SAATLERCE DARP ETTİ
Hüseyin S., Bayram T.'yi bıraktıktan sonra S.A.'yı bu kez kendi evine götürüp, darp etti. Burada saatler süren şiddetin ardından Hüseyin S., S.A.'yı kaldığı yurdun önüne bırakıp kaçtı.
ADLİ KONTROLLE SALIVERİLDİLER
S.A. polise giderek şikayetçi olurken, gözaltına alınan Hüseyin S. ile Bayram T. suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
17'ŞER YIL HAPİS İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İddianamede; Hüseyin S. ile Bayram T. hakkında 'Nitelikli hırsızlık', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kadına karşı kasten yaralama' ve 'Cinsel saldırı' suçlarından 17'şer yıl hapis cezası talep edildi.