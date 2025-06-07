Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!

        Konya'da, ilk iş gününde kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye 22 yaşındaki Muhammet Yasin Su'nun, cenazesi toprağa verildi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da yürek yakan kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkler Sokak’ta meydana geldi.

        OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKIP ÇARPTI

        Yusuf Topak’ın girdiği kavşakta kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki otomobile, ardından da savrulup karşı şeride geçerek kurye Muhammet Yasin Su'nun (22) kullandığı motosiklete çarptı.

        MOTOSİKLETTEN FIRLAYIP AĞACA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre motosikletinden fırlayan Su, yol kenarındaki ağaca çarpıp yere düştü. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücüler Su ve Topak yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Yasin Su, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        MİMARLIK 3. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

        Kurye Muhammet Yasin Su'nun 4 kardeş olduğu, kardeşlerinden biri ile babasının daha önce farklı zamanlarda yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkartmak için kuryelik yaptığını, bir süre ara verdikten sonra dün yeniden başladığı öğrenildi.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Muhammet Yasin Su'nun cenazesi bugün Tekke Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü Yusuf Topak, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Topak'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Habertürk Anasayfa