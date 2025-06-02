Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Konya haberleri: Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü! | Son dakika haberleri

        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!

        Konya'da yağış sonrası korkutan bir görüntü kaydedildi. Kentin Kayapınar ilçesindeki bir tarlada şiddetli sağanak sonrası yüzey yarığı meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'nın Karapınar ilçesinde yoğun yağmur yağışı sonrası tarlada yüzey yarığı oluştu.

        DHA'nın haberine göre Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip toprağın göçmesiyle oluşan obrukların yanı sıra yüzey yarıkları bölgede görülmeye başladı.

        Kayalı Mahallesi Tilki Yaylasındaki tarlada, bugünkü yoğun yağış sonrası yüzey yarıkları oluştu.

        Tarla sahibi Nazım Karagöz, tarlasında daha önce çatlaklıkların olduğunu belirterek, “Tilkili Yaylasında 10 dekar buğday tarlamız ve 27 dekar pancar tarlamız var. Her iki tarlanın ortasından da asfalt yol geçiyor. Arazimizde çatlaklıklar vardı. Kuraklık nedeniyle olduğunu düşündüğümüzden önemsemedik. Yoğun yağış sonrası çatlaklıklar büyüyüp, yaklaşık 3-5 metre derinliğinde ve 100 metre uzunluğunda yarık oluştu. Yarık, buğday tarlasından başlayıp, yolun altından, pancar tarlasında ilerliyor. Bu durumu fark edince belediye ekiplerine haber verdik. Ekipler, yolun tadilatını yaptı. Tarlamız da bu hale dönüştü." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Habertürk Anasayfa