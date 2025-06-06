Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.
B.İ. yönetimindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 10'u ağır 26 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.