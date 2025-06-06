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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

        Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 06:46 Güncelleme: 06.06.2025 - 08:16
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        Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 26 yaralı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

        B.İ. yönetimindeki Lüks Ereğli firmasına ait 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Konya kara yolu Çakmaklı mevkisinde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 10'u ağır 26 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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