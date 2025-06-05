Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Konya Kurban bayram namazı saati
Konya bayram namazı saati duyuruldu. Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınan, Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir ibadettir. Bayram sabahı camilerde cemaatle kılınan bu namaz, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirir, Müslümanların ortak sevincine vesile olur. Peki, Konya'da bayram namazı saat kaçta? İşte 6 Haziran 2025 Konya bayram namazı saati vakti
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Konya bayram namazı saati açıklandı. Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. İslam alemi bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Bayramın ilk sabahında kılınacak namaz için geri sayım devam ederken Diyanet ile Konya bayram namazı saati 2025 yılı için belli oldu. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınıyor. İlden ile namaz vakitleri değişiklik gösterdiği için Konya bayram namazı saati araştırılıyor. Peki Konya’da bayram namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? İşte, Konya bayram namazı saati
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KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri belli oldu. Bayramın ilk günü 6 Haziran 2025 Perşembe günüdür.
Konya’da bayram namazı saat 06.04'te kılınacak.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
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1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.