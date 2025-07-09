Konferans Ligi'nde heyecan başladı
UEFA Konferans Ligi'nde 1. Eleme Turu ilk maçları bugün oynanan iki müsabakayla başladı.
Giriş: 09.07.2025 - 00:12 Güncelleme: 09.07.2025 - 00:12
UEFA Konferans Ligi'nde 1. Eleme Turu, bugün oynanan iki karşılaşmayla birlikte başladı.
UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu’nda ilk maçlar 10 Temmuz Perşembe günü oynanacak 22 müsabakayla tamamlanacak.
Rövanş maçları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu’nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
St Josephs (Cebelitarık): 2 - Cliftonville (Kuzey İrlanda): 2
Floriana (Malta): 2 - Haverfordwest (Galler): 1
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