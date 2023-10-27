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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde en pahalı sonuncu Beşiktaş oldu! - Beşiktaş haberleri - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde en pahalı sonuncu Beşiktaş oldu!

        Konferans Ligi'nde 3 maçta 1 puanda kalan Beşiktaş, son sırada yer alan ekipler arasında kadro değeriyle zirvede yer aldı!

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 27.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:57
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        • 1

          Beşiktaş, Bodo/Glimt'e de yenilerek Konferans Ligi D Grubu'ndaki 2. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 3 maç sonunda 1 puanla son sırada yer aldı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Avrupa'nın 3 numaralı turnuvası olan Konferans Ligi'nde son sırada yer alan ekiplerin kadro değerlerine bakınca ise durumun çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor.

        • 3

          Siyah-beyazlılar, son sıradaki 8 takım arasında 129.78 milyon Euro'luk kadro değeriyle en pahalı takım olurken sadece 97 milyon Euro'luk AZ Alkmaar kendisine yaklaşabildi. Diğer ekiplerden ise en pahalısı 21 milyon Euro'luk FK Cukaricki oldu.

        • 4

          İşte o tablo

          Beşiktaş - 129,78 milyon Euro

        • 5

          AZ Alkmaar (Hollanda) - 97.33 milyon Euro

        • 6

          FK Cukaricki (Sırbistan) - 21.05 milyon Euro

        • 7

          FC Astana (Kazakistan) - 14.18 milyon Euro

        • 8

          Olimpija Ljubljana (Slovenya) - 13.4 milyon Euro

        • 9

          Spartak Trnava (Slovakya) - 8,58 milyon Euro

        • 10

          HJK Helsinki (Finalndiya) - 8.05 milyon Euro

        • 11

          Breidablik (İzlanda) - 2.99 milyon Euro

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