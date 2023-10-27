Konferans Ligi'nde en pahalı sonuncu Beşiktaş oldu!

Siyah-beyazlılar, son sıradaki 8 takım arasında 129.78 milyon Euro'luk kadro değeriyle en pahalı takım olurken sadece 97 milyon Euro'luk AZ Alkmaar kendisine yaklaşabildi. Diğer ekiplerden ise en pahalısı 21 milyon Euro'luk FK Cukaricki oldu.