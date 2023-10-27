Konferans Ligi'nde en pahalı sonuncu Beşiktaş oldu!
Konferans Ligi'nde 3 maçta 1 puanda kalan Beşiktaş, son sırada yer alan ekipler arasında kadro değeriyle zirvede yer aldı!
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Beşiktaş, Bodo/Glimt'e de yenilerek Konferans Ligi D Grubu'ndaki 2. yenilgisini yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 3 maç sonunda 1 puanla son sırada yer aldı.
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Avrupa'nın 3 numaralı turnuvası olan Konferans Ligi'nde son sırada yer alan ekiplerin kadro değerlerine bakınca ise durumun çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor.
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Siyah-beyazlılar, son sıradaki 8 takım arasında 129.78 milyon Euro'luk kadro değeriyle en pahalı takım olurken sadece 97 milyon Euro'luk AZ Alkmaar kendisine yaklaşabildi. Diğer ekiplerden ise en pahalısı 21 milyon Euro'luk FK Cukaricki oldu.
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İşte o tablo
Beşiktaş - 129,78 milyon Euro
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AZ Alkmaar (Hollanda) - 97.33 milyon Euro
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FK Cukaricki (Sırbistan) - 21.05 milyon Euro
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FC Astana (Kazakistan) - 14.18 milyon Euro
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Olimpija Ljubljana (Slovenya) - 13.4 milyon Euro
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Spartak Trnava (Slovakya) - 8,58 milyon Euro
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HJK Helsinki (Finalndiya) - 8.05 milyon Euro
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Breidablik (İzlanda) - 2.99 milyon Euro