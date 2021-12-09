UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması bu akşam oynanacak 6. ve son hafta maçlarıyla sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.

Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.