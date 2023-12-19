KOLPAÇİNO FİLMİ KONUSU

Kolpaçino'nun yeni filminde; Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor. Özgür ve Sabri aralarındaki husumete son verebilmek ve hesaplaşabilmek için bir mekanda toplanırlar. Tayfun nişanlanmadan son bir kumar gecesi organize eder. Özgür’ü de bu özel gecede kendisine eşlik etmesi için davet eder. Vural ve adamlarının mekâna gelmesi işleri değiştirecektir.