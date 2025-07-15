Kolovetsios, Sakaryaspor'da
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 15.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:55
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Dimitrios Kolovetsios ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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