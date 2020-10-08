Kök sebzeler kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, vücuda enerji verir ve tüm fonksiyonların düzgün şekilde çalışmasını sağlarlar. Lif ve besleyici maddeleri bol miktarda içerirler, kalori ve yağ miktarları düşüktür. C vitamini, beta karoten, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir içerirler. Fiziksel sağlığınızın yanı sıra zihinsel sağlığı da desteklerler, bunu içerdikleri yüksek oranda antioksidanlara borçludurlar. Fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak hasta hissetmenize neden olan zararlı serbest radikalleri ve toksinleri vücuttan atarlar. Kök sebzeler istenmeyen kilolardan kurtulmaya yardımcıdır. Besleyici ve bol miktarda çözünebilir lif içerdiklerinden abur cubur isteğini keserler. Lifler aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırır ve temizler, enerji seviyenizi arttırırlar. Glisemik indeksleri düşüktür, kandaki şeker seviyesini dengeleyerek tok tutar. Uygun şekilde tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olacaklardır.