Kök sebzeler nelerdir? Kök sebzelerin faydaları nelerdir? Soruları sağlıklı besin tüketmek isteyenler tarafından merak konusu oldu. Kök sebzeler yerin altında gelişirken zengin topraktan bol miktarda vitamin ve mineral depoluyor. İşte, kök sebzeler ve faydaları...
KÖK SEBZELERİN FAYDALARI NELERDİR?
Kök sebzeler yerin altında gelişirken zengin topraktan bol miktarda vitamin ve minerali, bitkinin yaprakları aracılığıyla da güneş ışığından önemli besleyici maddeleri depolamış, besin değeri ve lif miktarı yüksek sebzelerdir. Özellikle kompleks B vitamini grubu ve C vitamini, beta karoten ve mineraller açısından zengindirler. Antioksidan değerleri yüksektir, pek çok farklı iyileştirici etkiye sahiptirler.
Görüntüleri yüzünden genellikle çekici gelmezler, kalın, tuhaf görünüşlü kabukları vardır, uzaydan gelmiş gibi görünürler. Kirli, biçimsiz görünüşleriyle, nasıl yeneceğini bilemediğimizden ve parlak kırmızı bir domatesin çekiciliğine sahip olmadıklarından hakettikleri ilgiyi görmezler. Acımsı ve topraksı tatları olduğundan ve nasıl tüketileceği bilinmediğinden pek sevilmezler. Ama besleyici değerleri çok yüksek olduğundan doğru tariflerle sofranızda daha sık yer vermenizi tavsiye ederiz.
Kök sebzeler kompleks karbonhidratlar açısından zengindir, vücuda enerji verir ve tüm fonksiyonların düzgün şekilde çalışmasını sağlarlar. Lif ve besleyici maddeleri bol miktarda içerirler, kalori ve yağ miktarları düşüktür. C vitamini, beta karoten, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir içerirler. Fiziksel sağlığınızın yanı sıra zihinsel sağlığı da desteklerler, bunu içerdikleri yüksek oranda antioksidanlara borçludurlar. Fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak hasta hissetmenize neden olan zararlı serbest radikalleri ve toksinleri vücuttan atarlar. Kök sebzeler istenmeyen kilolardan kurtulmaya yardımcıdır. Besleyici ve bol miktarda çözünebilir lif içerdiklerinden abur cubur isteğini keserler. Lifler aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırır ve temizler, enerji seviyenizi arttırırlar. Glisemik indeksleri düşüktür, kandaki şeker seviyesini dengeleyerek tok tutar. Uygun şekilde tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olacaklardır.
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