AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
90'lı yıllarda 'Çılgın Bediş' ile başlayan, 'Eyvah Babam' ve 'Kampüsistan' gibi yapımlarla devam eden gençlik dizilerinden biri olan 'Koçum Benim', 70'lerde çekilen 'Beyaz Gölge'den uyarlanmıştı. Tarık Akan'ın önderliğindeki yapımda, lise basketbol takımının, arkadaşlık, aşk ve aile ilişkileri anlatılıyordu. Günümüzdeki pek çok ünlü oyuncunun, izleyiciyle tanışmasına fırsat tanıyan dizide, Engin Altan Düzyatan, Yasemin Özilhan, Ozan Güven ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler rol alırken, bazı karakterleri canlandıran oyuncular ise artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor...
TARIK AKAN (KOÇ CAN)
Türk sinemasının efsane isimlerden Tarık Akan, dizide basketbol koçuydu. Akciğer kanseri nedeniyle 16 Eylül 2016'da aramızdan ayrılan usta oyucunun ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
121 kez beyazperde de boy gösteren ve 8 kez Altın Portakal Ödülü kazanan aktör, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedilmişti.
OZAN GÜVEN (UMUT)
Şener Şen ve Türkan Şoray'ın da rol aldığı 'İkinci Bahar' dizisinden sonra 'Koçum Benim'de adından söz ettiren Ozan Güven, daha sonra, 'Aslı ile Kerem', 'Bir İstanbul Masalı', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Fi' gibi yapımlarda rol aldı. Ekranların aranılan yüzü oldu.
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığını yönelik çıkan haberlerden sonra final yapan 'Babil' dizisinin kadrosundan çıkartıldı. 45 yaşındaki Ozan Güven, Bulutsuz'un açtığı şiddet davasından dolayı 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
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