AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

90'lı yıllarda 'Çılgın Bediş' ile başlayan, 'Eyvah Babam' ve 'Kampüsistan' gibi yapımlarla devam eden gençlik dizilerinden biri olan 'Koçum Benim', 70'lerde çekilen 'Beyaz Gölge'den uyarlanmıştı. Tarık Akan'ın önderliğindeki yapımda, lise basketbol takımının, arkadaşlık, aşk ve aile ilişkileri anlatılıyordu. Günümüzdeki pek çok ünlü oyuncunun, izleyiciyle tanışmasına fırsat tanıyan dizide, Engin Altan Düzyatan, Yasemin Özilhan, Ozan Güven ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler rol alırken, bazı karakterleri canlandıran oyuncular ise artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor...