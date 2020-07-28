TFF 3. Lig’de liderliğini sürdürdüğü sırada TFF’nin kararıyla şampiyon ilan edilerek 2. Lig’e çıkmaya hak kazanan Kocaelispor, bir antrenörün korona virüs belirtileri taşımasıyla büyük bir şok yaşadı. Bunun üzerine futbolculara, kulüp personeline, destek personellere ve teknik ekibe korona virüs testi yapıldı. Kocaelispor Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yapılan bütün testlerin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bugün profesyonel futbol takımımız, teknik ekibimiz, destek ekibimiz ve kulüp personelimiz için Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.