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        Haberler Gündem Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı - Güncel haberler

        Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 02:29 Güncelleme: 20.07.2025 - 02:31
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        Otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı
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        Kaza, saat 21.30 sıralarında Gölcük Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre, S.D. yönetimindeki otomobil, mahallede bulunan dik rampayı çıkarken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki E.D., E.D., H.D. ve İ.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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