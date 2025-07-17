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        Haberler Gündem Kocaeli'de kiracı tartıştığı dükkan sahiplerini bıçakla yaraladı - Güncel haberler

        Kiracı tartıştığı dükkan sahiplerini bıçakladı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracı ile dükkan sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 23:24 Güncelleme: 17.07.2025 - 23:24
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        Kiracı dükkan sahiplerini bıçakladı
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        Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi’ndeki kış aylarında balık, yaz aylarında karpuz satılan dükkanda kiracı E.A. ile mülk sahibi İ.K. ve M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.A, karpuz bıçağıyla İ.K. ve M.A'yı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Şüpheli E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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