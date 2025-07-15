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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de doğalgaz sızıntısı şüphesi | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de doğalgaz sızıntısı şüphesi

        Kocaeli Gölcük'te 5 katlı bir apartmanda doğalgaz sızıntısı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 05:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 05:57
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        Kocaeli'de doğalgaz sızıntısı şüphesi
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        Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Yüzbaşılar Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın girişindeki doğalgaz kutusundan gaz kokusu geldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, apartman sakinlerini tahliye etti. Gerekli çalışmaların ardından bina sakinlerinin dairelerine girmelerine müsaade edildi.

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