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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de bir haftada 235 kişi kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de bir haftada 235 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 235 kişiyi boğulmaktan kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:50
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        Kocaeli'de bir haftada 235 kişi kurtarıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.

        KOSKEM ekipleri, 7-13 Temmuz tarihlerinde 235 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. En fazla kurtarma işlemi 87 kişiyle Cebeci bölgesinde gerçekleştirildi, Kumcağız bölgesinde ise 64 vakaya müdahale edildi.

        Ekipler ayrıca Bağırganlı'da 23, Seyrek'te 14, Kerpe'de 11, Sarısu'da 9, Darıca'da 8, Kovanağzı'nda 7, Bayramoğlu'nda 5, Ereğli'de 3 ve Miço Plajı'nda ve görev alanı dışında da 2'şer kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları, yasak bölgelerde yüzmemeleri ve acil durumda 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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