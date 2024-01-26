Kocadağ Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor

Atakum ilçesinde yaşayan Emrullah Sekmen, yılın dört mevsimi Kocadağ Yaylası'na geldiklerini belirtti. Kar yağdığı için eşi ve köpekleriyle birlikte yaylaya çıktıklarını belirten Sekmen, "25 yıldır Kocadağ'a senede ortalama 50 kez geliyoruz. Samsun'un en büyük değerlerinden bir tanesi Kocadağ Yaylası. Hem trekking hem de kış turizmi anlamında güzel bir yer.