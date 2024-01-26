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        Haberler Yaşam Kocadağ Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Kocadağ Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor

        Samsun'un Atakum ilçesinde 1350 rakımda bulunan Kocadağ Yaylası, doğal güzelliğiyle vatandaşların her mevsim gezi rotaları arasında bulunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:33
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          Deniz seviyesinden 6 ila 8 derece sıcaklık farkı olan Kocadağ Yaylası kentte doğa turizminde önemli bir yer tutuyor. Off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi ‎birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Kocadağ Yaylası, Samsun manzarasını izlemek isteyen doğaseverlerin de uğrak mekanı.

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          Sahile 19 kilometre uzaklıktaki yayla gün içinde birkaç mevsim yaşamak isteyen doğa severlerin en çok tercih ettiği kaçış noktalarından biri.

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          Atakum ilçesinde yaşayan Emrullah Sekmen, yılın dört mevsimi Kocadağ Yaylası'na geldiklerini belirtti. Kar yağdığı için eşi ve köpekleriyle birlikte yaylaya çıktıklarını belirten Sekmen, "25 yıldır Kocadağ'a senede ortalama 50 kez geliyoruz. Samsun'un en büyük değerlerinden bir tanesi Kocadağ Yaylası. Hem trekking hem de kış turizmi anlamında güzel bir yer.

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          Özellikle temmuz, ağustos aylarında Samsun'da nem değerinin çok yüksek olduğu zamanlar. Biz aşağıda bunaldığımızda direkt tası tarağı toplayıp sabah erken saatte Kocadağ'a geliyoruz, çadırımızı kuruyoruz günü burada geçiriyoruz, gece geç saatlerde eve dönüyoruz" dedi.

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          "TEKNOLOJİ BURAYA UĞRAMASIN MÜMKÜNSE"

          Teknolojinin iyi yönleri kadar kötü yönlerinin de olduğunu söyleyen Sekmen, "Teknoloji buraya uğramasın mümkünse. Çünkü burada yol güzelleştikçe herkes geliyor. Müthiş bir kirlilik var yaylada yaz, kış. Burada kamp kurmadan önce etrafta mıntıka temizliği yapmak zorundayız.

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          Yakılabilecek olanları yakıyoruz diğerlerini aşağıda en yakın çöp kovasına götürmeyi tercih ediyoruz. Ama bir süre sonra insan bundan yoruluyor. İnsanlar geliyor buradan faydalanıyor ama doğayı da korumak lazım aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

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          Sekmen, kentte yaz günlerinde Kocadağ Yaylası'nda kışı yaşayabildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

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          "Merkezle aradaki mesafe yaklaşık yirmi beş otuz dakika, bu çok önemli değer. Geçen yaz Antalya Konyaaltı'na gitmiştik. Antalya'da aşağıda deniz yukarıda Toroslar var.

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          Aynı özellik burada da var, çok güzel bir durum. İnsanlar gelsin tanıtımı yapılsın. Lakin çevreci olarak, çevreyi koruyarak buraya gelmeleri faydalanmaları çok iyi olur."

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          Fikriye Sekmen ise doğayı çok sevdikleri için her fırsatta Kocadağ Yaylası'na geldiklerini söyledi.

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          Sekmen, "Birçok arkadaşım Kocadağ'a tur yapmak için istekte bulunuyor" dedi.

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          Kocadağ Yaylası ve çevresindeki ağaçlarla oluşan kış manzarası, drone ile görüntülendi.

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