Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yeşilin tonları

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yeşilin tonları

        Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren ve 365 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yeşilin çeşitli tonları hakim durumda...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektar genişliğe sahip.

        • 2

          Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        • 3

          UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırmanın yanı sıra özellikle göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri yönünden büyük önem taşıyor.

        • 4

          Yılkı atları ve manda varlığıyla öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip delta; doğa tutkunları, makro fotoğrafçılık yapanlar ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere, her sene binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

        • 5

          Yeşilin farklı tonlarının hakim olduğu delta, dronla görüntülendi.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        İzmir'de 24 saatlik operasyon: 133 gözaltı
        İzmir'de 24 saatlik operasyon: 133 gözaltı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Mourinho devreye girdi: Archie Brown'da sona doğru
        Mourinho devreye girdi: Archie Brown'da sona doğru
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        En pahalı aşk mektupları
        En pahalı aşk mektupları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        AB nüfusu 450 milyonu aştı
        AB nüfusu 450 milyonu aştı
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Habertürk Anasayfa