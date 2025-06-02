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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç aşka geldi - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı aşka geldi

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterini canlandıran Ceren Karakoç, kendisi gibi oyuncu eşi Osman Karakoç ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, evliliklerinin 12'nci yılını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 10:26 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:26
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        'Nursema' aşka geldi
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç, 2013'ten beri meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

        Zaman zaman eşiyle aşk dolu anlarını sosyal medya hesabı üzerinden gözler önüne seren Ceren Karakoç, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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        Ceren Karakoç, evliliklerinin 12'nci yılını romantik bir paylaşımla kutladı. Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Karakoç; "Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana" notunu düştü.

        "Sevgili iyi ki doğdun"
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        #Ceren Karakoç
        #kızılcık şerbeti

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