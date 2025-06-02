SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç, 2013'ten beri meslektaşı Osman Karakoç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

REKLAM advertisement1 Zaman zaman eşiyle aşk dolu anlarını sosyal medya hesabı üzerinden gözler önüne seren Ceren Karakoç, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

REKLAM Ceren Karakoç, evliliklerinin 12'nci yılını romantik bir paylaşımla kutladı. Eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Karakoç; "Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana" notunu düştü.