Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sini hiç böyle görmediniz! Gizem Yanık iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

        Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'sini hiç böyle görmediniz! Gizem Yanık iddialı pozlarıyla beğeni topladı!

        Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde Ertuğrul'un kızı Mihri'yi canlandıran Gizem Yanık, son zamanlarda magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Genç oyuncu sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Mihre karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Yanık sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla gündem oldu.

        • 2

          Kızılcık Şerbeti'ne ikinci sezonda Ertuğrul Bey'in kızı Mihri karakteriyle dahil olan Gizem Yanık, başarılı oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiriyor.

        • 3

          Reyting rekortmeni dizinin genç oyuncusu Gizem Yanık'ın Instagram hesabında neredeyse 55 bin takipçisi bulunuyor.

        • 4

          Gizem Yanık'ın sosyal medyada da gündem olan pozlarına takipçilerinden: "Çok duru bir güzelliği var","Her hali çok hoş","Hem yetenekli hem güzel" gibi övgü dolu yorumlar geliyor.

        • 5

          İşte Gizem Yanık'ın sosyal medya pozlarından bazıları...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Habertürk Anasayfa