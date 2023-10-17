Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si pozuyla göz kamaştırdı! Gizem Yanık'ın güzelliği gündem oldu!

2. sezonuyla yayın hayatına geri dönen ve gündemin en ses getiren dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon katılan yeni oyunculardan biri de Gizem Yanık olmuştu. Genç isim sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti.