Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si pozuyla göz kamaştırdı! Gizem Yanık'ın güzelliği gündem oldu!
SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul Bey'in kızı Mihre karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Yanık, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
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SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Mihre karakterini canlandıran genç oyuncu Gizem Yanık gündem oldu.
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2. sezonuyla yayın hayatına geri dönen ve gündemin en ses getiren dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon katılan yeni oyunculardan biri de Gizem Yanık olmuştu. Genç isim sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti.
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Kızılcık Şerbeti'ne iş insanı Ertuğrul İslamoğlu'nun kızı Mihre karakteri ile katılan Gizem Yanık, Nursema ile olan bağlantısıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
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Ertuğrul Bey'in kızı Mihri, Nursema'nın eski eşi İbrahim ile sözlenince, izleyici ilerleyen bölümler için heyecan duymaya başladı. Mihri'yi canlandıran oyuncu Gizem Yanık başarılı oyunculuk performansının yanında sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.
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İşte Gizem Yanık'ın sosyal medya hesabında yayınladığı pozlar...
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