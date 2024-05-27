'Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketinden açıklama

MÜJDE UZMAN: ESRA DALGA GEÇMEDİ

Esra Okumuş'un sosyal medyada gündem olan görüntülerinin ardından Müjde Uzman da konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: Esra'nın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değil. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna.