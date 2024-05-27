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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketinden açıklama - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketinden açıklama

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin makyözü Esra Okumuş'un, oyuncu Müjde Uzman'ın "Tükendim" açıklamasının ardından yayımladığı video nedeniyle tepki çekmişti. Dizinin yapım şirketi Okumuş'un işine son verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 08:58 Güncelleme: 27.05.2024 - 08:58
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          'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Alev' karakterine hayat veren oyuncu Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde "Tükendim" diyerek bir paylaşımda bulunmuş ve ardından zor günler geçirdiğini duyurmuştu.

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          Müjde Uzman'ın yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmasının ardından dizinin makyözü Esra Okumuş, çektiği videoyla ünlü oyuncu ti'ye almıştı.

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          MÜJDE UZMAN: ESRA DALGA GEÇMEDİ

          Esra Okumuş'un sosyal medyada gündem olan görüntülerinin ardından Müjde Uzman da konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: Esra'nın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değil. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir. Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs derken birbirimizi kırmayalım boşuna.

        • 4

          FARUK TURGUT: HOŞ DEĞİL

          Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise gelen tepkiler üzerine; "Oyuncumuz Müjde Uzman'ın paylaşımı sonrası set makyözümüzün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

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          İŞTEN ÇIKARILDI

          Yapım şirketi Gold Film, Esra Okumuş ile iş akdini sonlandırdıklarını duyurdu: Geçtiğimiz günlerde oyuncumuz Müjde Uzman'ın yaşadıkları üzerine yaptığı paylaşımın ardından 'Kızılcık Şerbeti' ekibinde görev alan Esra Okumuş, sosyal medya hesabından mizah adı altında video paylaşmıştır. Gold Film olarak iş ahlakı ve etik değerlerimize ters düşen bu paylaşımı nedeniyle Esra Okumuş'un iş akdi tarafımızca feshedilmişti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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