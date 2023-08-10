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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i yeni pozunu paylaştı! Selin Türkmen göz kamaştırdı!

        Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i yeni pozunu paylaştı! Selin Türkmen göz kamaştırdı!

        SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran genç oyuncu Selin Türkmen, başarılı kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Selin Türkmen'in son pozu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 13:46
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          Başrollerinde Evrim Alasya, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Feyza Civelek, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı SHOW TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kızı, Doğa'nın kardeşi Çimen'i canlandıran oyuncu Selin Türkmen, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

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          Instagram hesabında 93 binin üzerinde takipçisi olan Selin Türkmen, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor.

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          2000 doğumlu olan Selin Türkmen'in son gönderileri 12 binin üzerinde beğeni aldı. Pozlara yorum yapanlar arasında Müjde Uzman, Leyla Tonya, Hilal Yıldız gibi isimler de yer aldı.

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          Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ünlü oyuncunun takipçileri gönderilerin altına, "Güzelliğin dillere destan", "Çok doğalsın", "Çimen sana bayılıyoruz", "Duru bir güzelliği var" gibi yorumlarda bulunuyor.

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          İşte Selin Türkmen'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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