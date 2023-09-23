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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti Neslihan kimdir? Kızılcık Şerbeti Neslihan'ı oynayan Aysun Demir Kurtuldu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

        Kızılcık Şerbeti Neslihan kimdir? Kızılcık Şerbeti Neslihan'ı oynayan Aysun Demir Kurtuldu kimdir, kaç yaşında?

        Show TV'nin iddialı dizilerinden biri olan ve geçtiğimiz hafta 2. yeni sezonuyla yeniden izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti'ne yepyeni oyuncular da katıldı. Bu isimlerden biri olan Aysun Demir Kurtuldu da Neslihan karakterine hayat verecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nde Neslihan'ı oynayan Aysun Demir Kurtuldu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 00:33 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:33
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        • 1

          Cuma günlerinin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin 2. sezonuyla birlikte yeni oyuncular da ekibe katıldı. Bu isimlerden biri olan Aysun Demir Kurtuldu da Neslihan karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, Aysun Demir Kurtuldu'nun hayat hikayesi...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ'NİN NESLİHAN'I AYSUN DEMİR KURTULDU!

          Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Kayra Şenocak, Bahtiyar Memili ve genç oyuncular Gizem Yanık, Aysun Demir Kurtuldu dizinin yeni bölümü ile izleyici karşısında.

          Kurtuldu, Kızılcık Şerbeti Neslihan rolü ile ekranlarda.

        • 3

          AYSUN DEMİR KURTULDU KİMDİR?

          1987 Lüleburgaz doğumlu olan Aysun Demir Kurtuldu 2013 yılında Çanakkale 18 Mart üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat dalından mezun olmuştur. 2013 yılından itibaren birçok dizi, filmde yer alan oyuncu aynı zamanda seslendirme yapmaktadır.

        • 4

          HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

          Suskunlar

          Arka Sokaklar

          Kalp Atışı

          Diriliş Ertuğrul

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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