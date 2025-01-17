Ece İrtem Kızılcık Şerbeti'nde! Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran diziye yeni bir oyuncu katıldı. Gold Film imzalı yapıma sevilen oyuncu Ece İrtem dahil oldu. Bu noktada ''Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin gelişiyle olayların nasıl gelişeceği merak uyandırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl kimdir? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem hakkında bilgiler…
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Show TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 84. bölümüyle ekranlara geliyor. Seyircileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı diziye yeni bir oyuncu katıldı. Sevilen oyuncu Ece İrtem Işıl karakteriyle yapıma dahil oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Işıl kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'I Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Ece İrtem hayatı ve kariyeri…
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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE IŞIL GELİYOR!
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.
Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Gold Film imzalı diziye Ece İrtem katıldı.
İrtem, dizide 'Işıl' karakterine hayat verecek ve bu akşam yayınlanacak bölümde izleyici karşısına çıkacak.
Kıvılcım’ın arkadaşı olan Işıl’ın, Abdullah’ın yeni oteline iş başvurusunda bulunması dizide yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor.
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ECE İRTEM KİMDİR?
5 Ocak 1991’de Sivas’ta dünyaya gelen İrtem, sanatla iç içe bir hayatı seçerek hem müzik hem de oyunculuk alanında kendini geliştirdi.
Ece İrtem’in sanat serüveni, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmasıyla başladı.
Operanın inceliklerini öğrenirken oyunculuğa olan ilgisini de keşfeden İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle bu alanda ilk adımlarını attı.
Televizyon dünyasına 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisiyle giriş yapan Ece İrtem, bu yapımdaki performansıyla izleyicinin dikkatini çekti.
O günden bu yana hem dönem dizilerinde hem de modern yapımlarda başarıyla yer alarak kariyerine ivme kazandırdı.
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İşte Ece İrtem’in yer aldığı yapımlar:
Sandık Kokusu (2024)
Aile (2023)
Yasak Elma (2022)
Mahkum (2021-2022)
Bay Yanlış (2020)
Zengo (2020)
Yeni Gelin (2017-2018)
Payitaht Abdülhamid (2018)
Kertenkele Yeniden Doğuş (2016)
Paramparça (2015)
Şeref Meselesi (2014)
O Hayat Benim (2014)
Kaçak Gelinler (2014)