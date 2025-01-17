Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 17 Ocak Cuma akşamı 84. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği diziye, yeni bölümde Işıl rolüyle Ece Ertem dahil oluyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Abdullah’ın yeni aldığı bir butik otel için müdürlük başvurusu yapan Işıl, yeni hikayelerin sinyalini veriyor. Kızılcık Şerbeti 84. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…