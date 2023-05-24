Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre 2020'den bu yana, topluma yarar sağlayacak çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlenen ‘Demirkent Ödülleri’ nde bu yıl ödüller, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'; 'Dizi Ödülü', Bloomberg HT'nin sevilen programı "Aslı Şafak'la İşin Aslı'; 'Güncel Program Ödülü', Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy ise 'Nedir Ne Değildir?' adlı programıyla 'Haber Programı Ödülü' aldı.
Aslı Şafak, layık görüldüğü ödülle ilgili olarak duygu ve düşüncelerini "Mülkiye’de ekonomi okurken hayalim Nezih Demirkent ile çalışmak ve iyi bir ekonomi muhabiri olmaktı. Hayalime kavuşamadım ama yıllar sonra, bu duayen gazetecinin adına verilen ve ilkeleri üzerine bina edilen ödüle layık görüldük. Ben ve değerli ekibim, programlarımızı meslek etiğini temel alarak yapmaya çalışıyoruz. Bu ödül, doğru yolda olduğumuzun onayı gibi. Layık görenlere teşekkürler" şeklinde dile getirdi.