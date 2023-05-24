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'Kızılcık Şerbeti', "Aslı Şafak'la İşin Aslı' ve 'Nedir Ne Değildir?'e ödül

Türkiye’nin alanında uzman ve saygın seçici kurulunun değerlendirmelerine sunularak ödüle layık görülen program ve eserler, sahiplerine takdim edildi. 'Demirkent Ödülleri'nde Ciner Medya Grubu'ndan SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti, Bloomberg HT'nin sevilen programı "Aslı Şafak'la İşin Aslı" ve Habertürk TV'nin ilgiyle izlenen programlarından 'Nedir Ne Değildir?' ödüle layık görüldü

Giriş: 24.05.2023 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 'İletişim', 'Tarih' ve 'Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı' başlıkları altında üç ana dalda verilen 'Demirkent Ödülleri' töreninin dördüncüsü, Levent İş Sanat’ta gerçekleştirildi.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre 2020'den bu yana, topluma yarar sağlaya­cak çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlenen ‘De­mirkent Ödülleri’ nde bu yıl ödüller, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'; 'Dizi Ödülü'Bloomberg HT'nin sevilen programı "Aslı Şafak'la İşin Aslı'; 'Güncel Program Ödülü', Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy ise 'Nedir Ne Değildir?' adlı programıyla 'Haber Programı Ödülü' aldı.

    Aslı Şafak, layık görüldüğü ödülle ilgili olarak duygu ve düşüncelerini "Mülkiye’de ekonomi okurken hayalim Nezih Demirkent ile çalışmak ve iyi bir ekonomi muhabiri olmaktı. Hayalime kavuşamadım ama yıllar sonra, bu duayen gazetecinin adına verilen ve ilkeleri üzerine bina edilen ödüle layık görüldük. Ben ve değerli ekibim, programlarımızı meslek etiğini temel alarak yapmaya çalışıyoruz. Bu ödül, doğru yolda olduğumuzun onayı gibi. Layık görenlere teşekkürler" şeklinde dile getirdi.

  • Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında olduğu için ödül törenine katılamadı. Ersoy, gönderdiği videoyla ödüle layık görüldüğü için teşşekkür etti. 

  • 'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya, ödülle ilgili olarak, "Biraz sezonun yorgunluğu var. Tatil sezonuna gireceğiz. Buralara kolay gelmedik. Bu ödül ile bunun karşılığını almamız gurur verici'' dedi.

    ''Proje size ilk geldiğinde bu kadar gündem olacağını düşündünüz mü?'' sorusuna Evrim Alasya, ''Bir etkisi olacağını düşünüyorduk ama bu kadar olacağını hiç düşünmüyorduk. Bu proje yine gelse, yine kabul ederim" sözleriyle cevap verdi. 

  • 'Zengin Mutfağı', 'Sahne Sanatları Ödülü'ne layık görüldü. Şener Şen, ''Oyunumuz bütün hızıyla devam ediyor. Bu gecenin bizim için önemi, oyunumuzun sahne sanatları dalında seçilmesi. O yüzden bütün ekip arkadaşlarımızla çok mutluyuz'' dedi. Dijital platform ile ilgili düşüncelerini söyleyen usta sanatçı, ''Daha ben dijital platformla tanışmadım. Dijital platformda olmak ister miyim? Bu bana gelen projenin kalitesine bağlı. Benim bu konuda seçici olduğum biliniyor. Uzun yıllardır bekliyorum. Beğendiğim bir şey olursa tabii ki değerlendiririm'' dedi.

    Akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'ya ise gece de 'Onur Ödülü' verildi. 

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