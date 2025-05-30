Show TV’nin Cuma akşamlarına damgasını vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, bu akşam sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı dizinin 103. bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Gold Film imzalı dizinin sezon finalinde, Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin 103. bölümünde neler olacak? İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti 103. bölüm izle...