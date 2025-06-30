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        Haberler Bilgi Yaşam Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir? Kısmi Emeklilik İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Olabilir?

        Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir? Kısmi Emeklilik İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Olabilir?

        Kısmi emeklilik, diğer adıyla yaş haddinden emeklilik, gerekli prim gün sayısını ve çalışma süresini tamamlamamış ancak belirli bir yaşa ulaşmış sigortalı bireylerin emekli olabilmesini sağlayan bir emeklilik türüdür. Özellikle uzun yıllar çalışmasına rağmen prim gün eksiği olan vatandaşlar için tanınan bu hak, sosyal güvenlik sisteminin esnek yönlerinden biridir. Bu haber metninde, kısmi emeklilik sisteminin nasıl işlediği, kimlerin bu haktan yararlanabileceği ve şartların neler olduğu detaylı olarak açıklanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:25
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        Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?
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        Kısmi Emeklilik Nedir?

        Kısmi emeklilik, normal emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayamayan ancak belirli bir yaşa ulaşmış bireylerin, daha düşük prim ve çalışma yılıyla emeklilik hakkı elde etmesini sağlayan yasal bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde, erken yaşta sigortalı olan ancak çeşitli nedenlerle çalışma hayatında kesintiye uğrayan bireyler mağdur edilmeden emekli olabilir.

        Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

        Kısmi emeklilik şartları, ilk sigorta giriş tarihine göre değişiklik gösterir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki sigortalılar için farklı kurallar uygulanmaktadır.

        SSK (4A) Kapsamında Kısmi Emeklilik Şartları

        İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olanlar için:

        En az 3600 prim günü

        Kadın için 50 yaş, erkek için 55 yaş

        Ayrıca 15 yıllık sigortalılık süresi gerekir.

        Ancak 2008 reformu sonrası kademeli yaş artışı ile yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60’a kadar çıkabilmektedir.

        İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası olanlar için:

        En az 4500 prim günü

        Kadın için 58 yaş, erkek için 60 yaş

        Ayrıca 25 yıllık sigortalılık süresi gerekir.

        İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008 sonrası olanlar için:

        En az 5400 prim günü

        Kadın için 61, erkek için 63 yaş

        Yaş şartı ilerleyen yıllarda kademeli olarak 65 yaşa kadar çıkmaktadır.

        Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) Kapsamında Kısmi Emeklilik Şartları

        Kadınlar için: 5400 gün prim, 58 yaş

        Erkekler için: 5400 gün prim, 60 yaş

        Her iki durumda da sigortalılık süresi aranmaz, sadece yaş ve prim günü yeterlidir.

        Kısmi Emeklilik Kimlere Uygundur?

        Uzun yıllar çalışıp prim gününü tamamlayamayanlara

        Aralıklı ya da düşük sigorta primiyle çalışanlara

        Çalışma hayatı kesintili geçen ev kadınları ve mevsimlik işçilere

        SGK’ya tabi çalışan ama birden fazla işyerinde çalışmayanlara

        Emekli olmak isteyen ancak prim eksiği nedeniyle bekleyen sigortalılara

        Kısmi Emeklilikte Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Kısmi emeklilikle emekli olan kişilerin alacağı maaş, normal emeklilikle kıyaslandığında daha düşük olur.

        Kıdem tazminatı ve diğer haklar açısından farklılık göstermez.

        Borçlanma (askerlik, doğum) ile prim gün sayısı tamamlanabilir.

        Eksik prim günleri isteğe bağlı sigorta ile tamamlanabilir.

        Prim günü dolu olup yaşı bekleyenler emekli olana kadar çalışmaya devam edebilir veya sosyal yardım alabilir.

        Kısmi Emeklilik İçin Başvuru Süreci

        Prim Gün Sayısının Kontrolü e-Devlet sistemi üzerinden SGK hizmet dökümü alınarak toplam prim günü ve sigorta başlangıç tarihi kontrol edilir.

        SGK'ya Başvuru Yaş ve prim günü şartları sağlandığında, SGK müdürlüklerine emeklilik başvurusu yapılır.

        Emekli Aylığı Bağlanması Başvurunun uygun görülmesiyle birlikte emekli aylığı bağlanır ve maaş ödemeleri başlar.

        Kısmi emeklilik, normal emeklilik koşullarını sağlayamayan sigortalılar için önemli bir hak sunar. Özellikle yaşını doldurup prim gününü tamamlamamış olan bireyler için erken emeklilik kapısı aralayan bu sistem, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcı mekanizmalarından biridir. Şartlar kişisel sigorta başlangıcına göre değiştiği için bireylerin kendi sigortalılık geçmişlerini dikkatle inceleyerek uygunluk durumlarını SGK’dan teyit etmeleri gereklidir. Kısmi emeklilik, az primle de olsa huzurlu bir emekliliğe adım atmak isteyenler için değerli bir fırsattır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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