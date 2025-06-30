Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir? Kısmi Emeklilik İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Olabilir?

Kısmi Emeklilik Nedir?

Kısmi emeklilik, normal emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayamayan ancak belirli bir yaşa ulaşmış bireylerin, daha düşük prim ve çalışma yılıyla emeklilik hakkı elde etmesini sağlayan yasal bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde, erken yaşta sigortalı olan ancak çeşitli nedenlerle çalışma hayatında kesintiye uğrayan bireyler mağdur edilmeden emekli olabilir.

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Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kısmi emeklilik şartları, ilk sigorta giriş tarihine göre değişiklik gösterir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki sigortalılar için farklı kurallar uygulanmaktadır.

SSK (4A) Kapsamında Kısmi Emeklilik Şartları

İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olanlar için:

En az 3600 prim günü

Kadın için 50 yaş, erkek için 55 yaş

Ayrıca 15 yıllık sigortalılık süresi gerekir.

Ancak 2008 reformu sonrası kademeli yaş artışı ile yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60’a kadar çıkabilmektedir.

İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası olanlar için:

En az 4500 prim günü

Kadın için 58 yaş, erkek için 60 yaş

Ayrıca 25 yıllık sigortalılık süresi gerekir. İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008 sonrası olanlar için: En az 5400 prim günü Kadın için 61, erkek için 63 yaş Yaş şartı ilerleyen yıllarda kademeli olarak 65 yaşa kadar çıkmaktadır. Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) Kapsamında Kısmi Emeklilik Şartları Kadınlar için: 5400 gün prim, 58 yaş Erkekler için: 5400 gün prim, 60 yaş Her iki durumda da sigortalılık süresi aranmaz, sadece yaş ve prim günü yeterlidir. Kısmi Emeklilik Kimlere Uygundur? Uzun yıllar çalışıp prim gününü tamamlayamayanlara Aralıklı ya da düşük sigorta primiyle çalışanlara Çalışma hayatı kesintili geçen ev kadınları ve mevsimlik işçilere SGK’ya tabi çalışan ama birden fazla işyerinde çalışmayanlara Emekli olmak isteyen ancak prim eksiği nedeniyle bekleyen sigortalılara Kısmi Emeklilikte Dikkat Edilmesi Gerekenler Kısmi emeklilikle emekli olan kişilerin alacağı maaş, normal emeklilikle kıyaslandığında daha düşük olur. Kıdem tazminatı ve diğer haklar açısından farklılık göstermez.

Borçlanma (askerlik, doğum) ile prim gün sayısı tamamlanabilir. Eksik prim günleri isteğe bağlı sigorta ile tamamlanabilir. Prim günü dolu olup yaşı bekleyenler emekli olana kadar çalışmaya devam edebilir veya sosyal yardım alabilir. Kısmi Emeklilik İçin Başvuru Süreci Prim Gün Sayısının Kontrolü e-Devlet sistemi üzerinden SGK hizmet dökümü alınarak toplam prim günü ve sigorta başlangıç tarihi kontrol edilir. SGK'ya Başvuru Yaş ve prim günü şartları sağlandığında, SGK müdürlüklerine emeklilik başvurusu yapılır. Emekli Aylığı Bağlanması Başvurunun uygun görülmesiyle birlikte emekli aylığı bağlanır ve maaş ödemeleri başlar. Kısmi emeklilik, normal emeklilik koşullarını sağlayamayan sigortalılar için önemli bir hak sunar. Özellikle yaşını doldurup prim gününü tamamlamamış olan bireyler için erken emeklilik kapısı aralayan bu sistem, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcı mekanizmalarından biridir. Şartlar kişisel sigorta başlangıcına göre değiştiği için bireylerin kendi sigortalılık geçmişlerini dikkatle inceleyerek uygunluk durumlarını SGK’dan teyit etmeleri gereklidir. Kısmi emeklilik, az primle de olsa huzurlu bir emekliliğe adım atmak isteyenler için değerli bir fırsattır.

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