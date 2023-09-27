Kişisel alan kavramını kabul etmeyen evcil hayvanların güldüren halleri
Evcil hayvanlarımız, hayatımızın büyük ve sevgi dolu bir parçasını oluşturur. Ancak bazen aşırıya kaçan ilgi talepleri, kişisel alan işgaline dönebilir. Bunun önüne geçmek pek mümkün olmasa da ortaya çıkan eğlenceli kareler, bizlere hayvanların saf sevgisini bir kez daha hatırlatıyor.
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''Neredeyse 6 aylık ve bu hâlâ günlük bir ritüel.''
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"Aslında çok korkutucu."
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"Oda arkadaşımın köpeğinin kişisel alan duygusu yok."
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- 4
"Kedim "kişisel alanın" ne anlama geldiğini bilmiyor."
- 5
"Kızımın çekmecesinde saklanan kızgın bir kedi."
- 6
"Profesyonel duş sorumlusu."
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- 7
"Kedim benimle banyo yapmayı seviyor."
- 8
"Başımı kucaklayan kedinin fotoğrafını çekmeye çalıştım ve bu sonuçla karşılaştım."
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"Köpeğim kişisel alana inanmıyor."
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"Kedim erkek arkadaşımın eve gelmesini böyle bekliyor."
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"Bu Lego... Lego kişisel alanın varlığından haberdar değil."
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"Yavru kedimi aldığım ilk gün banyo yaptım, bir şekilde küvetin üzerinden atlayıp omzumda uyumayı başardı. Aylar geçmesine rağmen hâlâ küvette uyumayı seviyor. Bir an bile yalnız kalamıyorum ve kedilerin sudan nefret ettiğini sanıyordum."
Kaynak: Reddit
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