Kişisel alan kavramını kabul etmeyen evcil hayvanların güldüren halleri

"Yavru kedimi aldığım ilk gün banyo yaptım, bir şekilde küvetin üzerinden atlayıp omzumda uyumayı başardı. Aylar geçmesine rağmen hâlâ küvette uyumayı seviyor. Bir an bile yalnız kalamıyorum ve kedilerin sudan nefret ettiğini sanıyordum."

Kaynak: Reddit