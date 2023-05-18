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Karbonhidratı sebzelerle buluşturan kısır, hem az kalorili hem de besleyicidir. Vitaminler yönünden de son derece zengin olan kısırın saklama koşulları da internet üzerinden çokça araştırılan bir diğer konudur. Kısır dolapta ve dışarıda kaç gün dayanır? Bozulur mu? Bozulursa kaç günde bozulur? Kaç gün bekler? Kısır nasıl saklanmalıdır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kısır Bozulur Mu?

Kısır içeriğinde taze soğan, bulgur ve yeşillikler bulundurmaktadır. Bu sebeple kısa süre içinde tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Ancak arda kalan kısırlarınızın nasıl saklanacağı birçok ev hanımının cevap aradığı bir sorudur. Kısır bozulmaya müsait yapıda bir besindir. Özellikle oda sıcaklığında en geç 1 gün içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Kısır içeriğindeki limon ve tuz katkısından dolayı çabuk ekşiyeceğinden buzdolabında tutulsa dahi en geç 3 gün içerisinde tüketilmelidir.

Kısır Kaç Gün Dayanır?

Kısır sıcağı sıcağına yenen bir yiyecektir. Özellikle ağzı açık bırakılan kısırlar hava aldıkça bozulmaya başlayacaktır. Kısır oda sıcaklığında 1 gün, buzdolabında ise en çok 3 gün dayanır. 3 günden sonra tadı ekşiye çalmaya başlayacak ve kıvamı sulanacaktır.

Kısır Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Kısırı aynı gün tüketmeyecekseniz en iyi saklama yolu buzdolabıdır. Buzdolabı yiyeceklerin tazeliğinin korunması açısından önemlidir. Buzdolabında hava teması kesildiğinden dolayı kısır 3 gün kadar bekletilebilir. Ancak 3 günden sonra tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü kısırın tadında değişiklikler meydana gelecektir. Bu da gıda zehirlenmesinin önünü açabilir.

Kısır Kaç Gün Bekler?

Kısırın bekleme koşulu tamamen bulunduğu ortama bağlıdır. Açıkta duran kısır saatler içerisinde ekşimeye başlayacaktır. Bunun sebebi kısırın içinde soğan, nar ekşisi ve limon gibi bol malzeme bulunmasıdır. Hemen tüketmeyecekseniz mutlaka buzdolabına koymanız gerekmektedir. Kısır dışarıda 1 gün kadar durabilir. Buzdolabında ise 3 güne kadar tazeliğini koruyacaktır. Ancak buzlukta tutulmasını tavsiye etmiyoruz. Taze şekilde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Kısır Kaç Günde Bozulur?

Kısır serin ve kuru bir yerde tutulmalıdır. Özellikle sıcak ortamda saatler içinde çözünüp bozulmaya başlayabilir. Kısır dışarıda 1 günden sonra bozulur. Buzdolabında ise 3 günden sonra bozulmaya başlayacaktır.

Kısır Nasıl Saklanmalı?

Kısır için en önemli detay hava almamasıdır. Bunun için saklama kaplarından faydalanabilirsiniz. Kısır hemen tüketilmeyecekse mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Kısır buzlukta da saklanabilir ancak kısa süre içinde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner