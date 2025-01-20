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        Haberler Kültür-Sanat 'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' perde açıyor!

        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' perde açıyor!

        Dördüncü dönemine devam eden PSM Atölye'nin üçüncü sezonunda sahnelenen özgün oyunlardan biri olan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere 2 Şubat'ta %100 Studio'da prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:06
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        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' perde açıyor!
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        İlk üç yıl içinde toplam 69 mezun veren ve 26 özgün tiyatro oyununu sahneye taşıyan PSM Atölye, Dramatik Yazarlık, Tiyatro Yönetmenliği ve Tiyatro Yapımcılığı alanlarında dersler sunarak ortaya çıkardığı projelerden biri olan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, profesyonel anlamda seyirciyle buluşan ilk PSM Prodüksiyonu olarak perdelerini açmaya hazırlanıyor.

        Zorlu PSM yapımı olarak 2 Şubat Pazar %100 Studio'da prömiyer yapacak olan Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, geçtiğimiz sezon PSM Atölye kapsamında kısa oyun olarak sahnelenmişti.

        Beğeni alan oyun bu sezon ise metin ve rejisel düzenlemelerle tek perde ve 70 dakikalık bir formatta sahneleniyor. Emir Taha Sarı'nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu'nun yönettiği, Aylin Alıveren'in dramaturjisini üstlendiği ve oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan'ın yer aldığı Kısık Ateşte Düdüklü Tencere, "PSM Atölye"nin sahnelenen ilk oyunu olarak seyircisiyle buluşabilmek için gün sayıyor.

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        OYUNUN KONUSU

        30 metrelik dev bir yumurta Üsküdar'dan çıkıp Bekir şefi kovalamaya başlıyor. O sırada dostlarıyla zaferini kutlayan Beyefendi siparişini bekliyor. İçerisi giderek ısınıyor. Duvarlar eriyor, bina sallanıyor. Tüm bu kaosun ortasında, yumurtayı pişirmesi gereken Bekir ise fokurdamaya başlıyor. Bıçak olan şefler, kafasını kuma gömen kuşlar ve Kurt Cobain... Hepsi bu hikâyenin bir parçası.

        Kader aileden gelen bir miras mıdır? Sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi? Hiç kafanızı kaybettiniz mi? İnsan hiç tanımadığı bir kişiye benzer mi?

        Zaman ilerliyor, Beyefendi sabırsızlıkla yumurtasını bekliyor. Bekir, yumurta hazır mı?

        2 Şubat Pazar akşamı Zorlu PSM %100 Stuido'da gerçekleştirilecek Kısık Ateşte Düdüklü Tencere etkinliğinin sınırlı sayıdaki biletleri passo.com.tr'de.

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        #Kısık Ateşte Düdüklü Tencere
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