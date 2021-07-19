Kırşehir'deki çiftliğinde 26 yıldır deve kuşu yetiştiren emekli Gedikarslan, taleplere yetişmekte zorlanıyor

Gedikarslan emekli olduktan sonra kendisine meşguliyet ararken, arkadaşının tavsiyesi üzerine deve kuşu çiftliği kurmaya karar verdi. Güney Afrika'dan 1995'te Türkiye'ye 10 deve kuşu yavrusu getirten Gedikarslan, Kırşehir'in Kaman ilçesinin Çağırkan köyünde çiftlik kurarak üretime başladı.
Hacı Gedikarslan, AA muhabirine, çiftlik kurma sürecinde yaşadıklarını, "Bu konuda hiçbir bilgim yoktu ama merak edip araştırdım ve buraya getirtmeye karar verdim. 1995 yılında 10 tane deve kuşunu buraya getirdiğimizde köy bayram yerine döndü. Herkes buraya hayvanları görmeye geliyordu. Tam bir şenlik havası vardı." sözleriyle anlattı.
Deve kuşlarını büyüttükten sonra taleplerin arttığını belirten Gedikarslan, şu an çiftlikte 5 deve kuşu bulunduğunu ancak yeni alımlarla bu sayıyı bir anda artırabileceğini kaydetti.
Gedikarslan, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen taleplerin içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı:
"Deve kuşlarını genelde hobi için bahçelere alıyorlar. Bunun yanı sıra hayvanat bahçelerine de satıyoruz. Bazı işletmeler de turistlerin dikkatini çekmek için iş yerlerinde sergilemek üzere deve kuşu alıyor. Bazı restoranlar ise menüde deve kuşu eti bulunduruyor. Yumurtalarından da omlet yapıyorlar. Bir deve kuşu yumurtası yaklaşık 30 yumurta büyüklüğünde olabiliyor. "
Deve kuşunun kanatlarındaki tüyler için de rağbet gördüğünü dile getiren Gedikarslan, "Kanadındaki tüyler çok değerli çünkü toz emici özelliği bulunuyor. Bu tüylerden eldiven de yapıyorlar. Tüyleri yolmuyoruz, deve kuşu olgunlaştığında tüyleri kendiliğinden dökülüyor zaten." şeklinde konuştu.
Hayvanların bakımında çok zorlanmadığını söyleyen Gedikarslan, "Deve kuşlarının bakımı aslında zor değil ama stresten uzak durmaları gerekiyor. Günde ortalama 1,5 kilo yem tüketiyorlar. Buğday, arpa ve mısır gibi tahıllarla vejetaryen besleniyorlar. Aynı zamanda günde yaklaşık 18 litre su içiyorlar. Deve kuşlarının ortalama ömrü 70 yıl kadar. Bir deve kuşundan 60-70 tane yavru üreyebiliyor." dedi.
Kovid-19 salgınından önce okulların öğrencilere tur düzenleyerek deve kuşlarını görmeye getirdiğini belirten Gedikarslan, "İnşallah pandemiden sonra da yine öğrenciler buraya gelip bu hayvanları yakından görebilecek. Bu sektöre olan ilginin devam etmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.
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