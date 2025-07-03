664. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI VE TARİHLERİ

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Güreş müsabakaları ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde, üç gün boyunca Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek. Organizasyon, minik boylardan başpehlivanlık kategorisine kadar 14 farklı boyda müsabakalarla devam edecek.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılış programı ise saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası protokol konuşmaları yapılıp geçit töreni tertip edilecek. Başpehlivanlar, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk turunu 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00'ten itibaren gerçekleştirecek.

Cumartesi günü aynı zamanda başpehlivanlık iki ve üçüncü tur güreşleri de yapılacak. Organizasyonun tamamlanacağı 6 Temmuz Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin yanı sıra başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni icra edilecek.