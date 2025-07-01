664. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Türkiye'nin köklü geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl da heyecanla bekleniyor. 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek. Başpehlivanlık mücadelelerinin yer aldığı yağlı güreş müsabakaları ise 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

664. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kırkpınar 2025, TRT Spor ve Edirne Belediyesi’nin medya kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor.