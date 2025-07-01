Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?
Türk kültürünün asırlık geleneği Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 664. kez Edirne'de güreşseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Başpehlivanlık için kıran kırana mücadele edecek 40 güreşçinin kura torbaları belli olurken, festivalin başlangıç ve final tarihleri de netleşti. Tüm gözler, er meydanında yeni başpehlivanın belirleneceği o büyük güne çevrildi. Peki, Kırkpınar Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
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Edirne’de yüzlerce yıldır yaşatılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2025 yılında da geleneksel coşkusuyla sahne alacak. 664’üncüsü düzenlenecek olan dev organizasyon için geri sayım başlarken, başpehlivan adayları da kura çekimini tamamladı. Güreşseverlerin merakla beklediği festivalin programı ve takvimi resmiyet kazandı. Ayrıntılar haberimizde...
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664. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
Türkiye'nin köklü geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl da heyecanla bekleniyor. 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek. Başpehlivanlık mücadelelerinin yer aldığı yağlı güreş müsabakaları ise 4, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
664. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kırkpınar 2025, TRT Spor ve Edirne Belediyesi’nin medya kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor.
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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE YER ALACAK 40 PEHLİVAN VE TORBALARI
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek 40 pehlivanın yer aldığı torbalar belli oldu.
Birinci Torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım
İkinci Torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın
Üçüncü Torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel.
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Dördüncü Torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman
Beşinci Torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin
Eşleşme sistemine göre, alt torbada yer alan pehlivan üst torbada bulunan rakibini yenmesi halinde, sonraki turda üst torbadan kura çekmeye hak kazanır. Örneğin, dördüncü torbadaki bir pehlivan ilk turda birinci torbadaki rakibini mağlup ederse, sonraki turda onun yerine birinci torbadan kura çekme hakkı elde eder.