Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 447 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 315 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.C, O.Z. M.C. ile eşi S.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.