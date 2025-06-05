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        Haberler Bilgi Yaşam Kırklareli bayram namazı saati 2025: Kırklareli’de bayram namazı saat kaçta ve ne zaman kılınacak?

        Kırklareli bayram namazı saati 2025: Kırklareli'de bayram namazı saat kaçta ve ne zaman kılınacak?

        Kırklareli bayram namazı saati belli oldu. Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. İslam alemi bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Bayramın ilk sabahında kılınacak namaz için geri sayım devam ederken Diyanet ile Kırklareli bayram namazı saati 2025 yılı için belli oldu. Peki Kırklareli bayram namazı saat kaçta ve ne zaman kılınacak? İşte, Kırklareli bayram namazı saati vakti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:38 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:38
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        • 1

          Diyanet tarafından Kırklareli bayram namazı saati ve il il bayram namazı vakitleri duyuruldu. Ramazan Bayramı'nın ve Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah namazına müteakip kılınan bayram namazı il il değişiklik gösteriyor. Peki, Kırklareli’de bayram namazı saat kaçta? İşte 6 Haziran 2025 Kırklareli Kurban Bayram namazı saati

        • 2

          KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri belli oldu. Bayramın ilk günü 6 Haziran 2025 Perşembe günüdür.

          Kırklareli bayram namazı saat 06.14’te kılınacak.

          İL İL NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

          Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

          Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

          Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

          Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

        • 4

          Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

          1.REKAT

          Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

          Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

          Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

          İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

          2.REKAT

          İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

          Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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